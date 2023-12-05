Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilişkin ilk değerlendirme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin CHP'ye ret yanıtına ilişkin, "Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz" yorumunu yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin, CHP'nin işbirliği teklifine reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Fevzi Çakır'a konuşan Yavaş, "Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz" dedi. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen olduğunu belirten Yavaş, "Ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. NE OLMUŞTU? İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifi görüşülmüştü. Toplantıda yapılan oylamada CHP'nin teklifi, 14’e karşı 35 oyla reddedilmişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını bildirmişti. İYİ Parti'de CHP'ye ret yanıtının ardından ilk istifa Antalya'dan geldi