İYİ Parti'de CHP'ye ret yanıtının ardından ilk istifa Antalya'dan geldi

İYİ Parti'de, CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesinin ardından eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın istifa etti. Aydın, "Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim" eleştirisinde bulundu.

İYİ Parti'nin, CHP'den gelen yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddetmesinin ardından ilk istifa Antalya'dan geldi.

Eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, karara tepki göstererek partisinden istifa etti.

Aydın açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına, ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor. 'Kendimizi tartacağız' diye çıkılan 2024 Yerel Seçimleri yolunda bu politika nedeniyle fazlasıyla zayıflayacağımız açıktır. Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Aydın'ın açıklamaları şöyle:

"Siyasetin sermayesi insandır, kazanımı ise gönüllerdir. Siyasal yapı ve siyasetçi sermayesinin ve kazanımını hunharca harcamamalıdır. Zira siyasetin temel mantalitesi 1’i 2 yapma, yakalanan sinerjiyle de 2’yi 5 yapabilme gayretidir. Bir aday partisinin ideolojik duruş veya yapısından ziyade kendi diyalektiğiyle belirli bir seviyede seçmen çekebilir. Hülasa bu husus siyasetçinin halka dokunabilme kabiliyeti ve ortaya koyduğu sinerji ile de alakalıdır.

Zira mevzu o'dur ki Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına, ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor.

'Kendimizi tartacağız' diye çıkılan 2024 Yerel Seçimleri yolunda bu politika nedeniyle fazlasıyla zayıflayacağımız açıktır. Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim.

Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık, isyankârlık yapmadım. Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.

Lakin ilkeme, ülküme ve ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir diyerek; Genel Seçimden bu yana sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmamak ve ülkemizin geleceği açısından içinde bulunduğu darboğaza rağmen yeni bir darboğaza sürüklememek, yeniden umut yaratmaya katkıda bulunmak üzere sorunu tabanda çözmek adına çalışmalar yapmak amacıyla, bugün itibarıyla 2015 Kasım ayından beri mücadele verdiğimiz İYİ Parti'den istifa ediyorum."

Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık,yapmadım.Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.

Lakin ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir.2015 beri olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. A.Aydın pic.twitter.com/8pmXsMfhZq — Ahmet AYDIN (@007ahmetaydin) December 4, 2023

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifi görüşülmüştü.

Toplantıda yapılan oylamada CHP'nin teklifi, 14’e karşı 35 oyla reddedilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını bildirmişti.