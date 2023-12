Yerel seçim trafiği sürat kazandı

Yerel seçimlere aylar kala muhalefetin yol haritası netleşmeye başlıyor. İttifak ve görüşme trafiği hız kazanırken CHP Lideri Özel’in teklifini değerlendirmek için toplanan İYİ Parti işbirliğine ‘ret’ yanıtını verdi.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek yerel seçimlere sayılı günler kala muhalefetin yol haritası da büyük oranda şekillendi. Yerel seçimlere yönelik görüşme trafiğini hızlandıran partilerin yol haritaları da büyük ölçüde ortaya konuldu.

CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanan Merkez Yönetme Kurulu’nda çeşitli seçenekler masaya yatırıldı. MYK’de, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde işbirliğine yönelik tavrına göre hareket edilmesi yönünde karar alındı. İYİ Parti’nin yerel seçimlerde ortak hareket etme fikrine sıcak bakması halinde hızla ‘masa’ kurulacağı ve hangi kentlerde işbirliği yapılacağına ilişkin bir yol haritası çizileceği belirtildi.

İYİ Parti’nin işbirliğine yanaşmaması durumunda ise CHP’de aday belirleme sürecinin hızla başlatılacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre CHP, 500’den fazla belediyede, başkan adaylarının belirlenmesi için “örgüt gözetiminde” ön seçim kararı aldı. Parti yönetimi ayrıca, meslek örgütlerine ve Sivil Toplum Kuruluşları’na aday belirleme sürecinde “danışacak.” Çapraz sorgulama yöntemiyle öne çıkan adaylar belirlenecek.

CHP’de, belediye başkanlığı için aynı anda birden fazla adayın öne çıkması durumunda izlenecek yol haritası da belirlendi. Buna göre, iki üç adayın öne çıkması halinde kadın adaylara öncelik verileceği, öne çıkan adayların erkek olması halinde ise örgütleri yoklama yöntemi ve anketler ile kararın verileceği dile getirildi. CHP Parti Meclisi’nde ise partinin kuruluşunun 100’üncü yılı gerekçe gösterilerek başlatılan bağışlama hamlesi kapsamında il ile ilçe örgütlerinden ihraç edilen bazı isimlerin partiye dönüşü görüşüldü. Öte yandan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından şu açıklamayı yaptı: “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 10’uncu, Siyasi Partiler Kanununun 37’nci Ve Tüzüğümüzün 55’inci maddeleri uyarınca tüm seçim çevrelerinde ve tüm seçim türlerinde aday saptamaya kaynak olmak üzere seçim çevrelerinin özelliklerine göre ‘Örgüt Denetiminde Ön Seçim’, ‘Örgüt Denetiminde Basit Aday Yoklaması’ ve ‘Örgüt Denetiminde Genişletilmiş Aday Yoklaması’ adıyla Eğilim Yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir.”

İYİP İŞBİRLİĞİNİ REDDETTİ

İYİ Parti’de dün kritik toplantı gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimlerde işbirliği teklifini değerlendiren parti, önce milletvekillerinin de katıldığı Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Akşener, toplantının ardından, Genel Merkez ek binasından ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine “Hayır kararı mı çıktı?” sorusuna, “Evet, hayır kararı çıktı” yanıtını verdi.

ÖZDAĞ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Bahar Feyzan’ın sorularını cevapladı. Özdağ, partisinin oy oranına ilişkin olarak, “Şu anda biz yüzde 6,5 görünüyoruz, İyi Parti de 7,5 görünüyor. Bu vermiş olduğum rakamlarda hiçbir abartma yok. Yani bugün İyi Parti ile aramızdaki oy farkı 1’e inmiş durumda” ifadelerini kullandı. Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: “İki kutuplu siyaset var AKP ve CHP ekseninde. Bunu çıkartalım ve Atatürkçülerin Türk milliyetçileri rahatlıkla bir ittifaka oy verebilsinler.’ Üçüncü bir seçenek olsun.”

KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRME EĞİLİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

Doğan, partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın 1 Aralık’ta gerçekleştirdiği Hakkari gezisi sırasında sarf ettiği, “Halkımız bizden her yerde seçime girmemizi istedi” açıklamasını hatırlattı. Doğan, partinin her yerde aday çıkarma önerisinin MYK toplantısında tartışıldığını aktararak, “Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar PM’de değerlendirilecek” dedi. Doğan, "Daha önce birinci ve ikinci parti olduğumuz yerlerde aday adayı başvurularımızın 27 Kasım’da başladığını ve 10 Aralık’a kadar süreceğini açıklamıştık. Batı illerinde de komisyonlarımız kuruldu. Aday adayı başvurularını almaya başladık. Yani Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarımızla girmek için hazırlıklarımız tamamlandı” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin soruları üzerine partinin büyükşehirlerdeki yerel seçim stratejisini detaylandıran Doğan, “Büyükşehirler de dahil olmak üzere Türkiye’nin her yerinde seçime kendi adaylarımızla girmek için hazırlanıyoruz. MYK’mızdan çıkan eğilim bu şekilde. Bu eğilimi MYK’mızın önerisi olarak PM’miz değerlendirecek” diye konuştu.