Mansur Yavaş'tan "para karşılığı işe alım yapıldı" iddiasıyla ilgili suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, ABB iştiraki olan Halk Ekmek A.Ş.’de “para karşılığı işe alım yapıldı” iddiası üzerine 21 Temmuz 2023’te teftiş başlatarak olayın açıklığa kavuşması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Yavaş yönetimi, bu iddiaları dile getiren AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da tanık olmasını talep etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Halk Ekmek'te "para karşılığı işe alım alım yapıldı" iddiası için teftiş başlattı, suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş'ın, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’de “para karşılığı işe alım yapıldığı” iddiası üzerine 21 Temmuz 2023 tarihinde teftiş başlattığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre teftiş sonucunda bahsi geçen ve paranın yatırıldığı hesabın sahibi olduğu iddia edilen kişinin belediye personeli olmadığı duyuruldu. Buna karşın Yavaş yönetimi, olayın aydınlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, suç duyurusunun ardından, bu iddiaları basın aracılığıyla gündeme getiren AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da tanık olması için savcılığa başvurdu.

Yavaş, daha önce katıldığı bir Belediye Meclisi toplantısında “Benim dönemimdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus şeref sözü, sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım. Yetimin hakkını hep birlikte savunacağız. En ufak duyum alırsanız savcılığa başvurun dedikodu yapmayın. Varsa bir yolsuzluk götürün savcılığa verin. Sizinle beraber takip edeceğim. Söz veriyorum” demişti.