Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım polemiğine Aylin Nazlıaka da dahil oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş ve İYİ Parti'nin ABB adayı Cengiz Topel Yıldırım arasındaki polemikle ilgili konuştu.

Gazete Pencere'ye açıklamalarda bulunan Nazlıaka, Cengiz Topel Yıldırım ile henüz İYİ Parti denklemde yokken Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Nazlıaka'nın anlattıklarına göre Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti’den adaylığı söz konusu değilken Ömer Lütfü Avşar ile Mansur Yavaş’a görüşme talebini iletti. Yavaş'ın görüşmeye sıcak bakmaması üzerine Nazlıaka devreye girdi.

"ÖZGÜR BEY İLE DE GÖRÜŞTÜK"

Görüşmeyle ilgili konuşan Nazlıaka, “Cengiz Bey’in CHP’den aday olması için Özgür Bey ile de Mansur Bey ile de görüştük ama sonuç alınamadı” dedi. Görüşme talebinin Cengiz Topel Yıldırım’dan geldiğini vurgulayan Nazlıaka, Yıldırım’ın açıklamalarını, adaylığının CHP’de kabul görmemesine bağladı.

NE OLMUŞTU?

Mansur Yavaş, Cengiz Topel Yıldırım'ın kendisini yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlayan açıklamaları için "Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, biz de vermeyince oralarda Yavaş'ı karalıyor" demişti.

Yıldırım ise sosyal medya hesabından Yavaş'a verdiği yanıtta İYİ Parti'den adaylığı kesinleştikten sonra Özgür Özel'in kendisiyle görüşerek adaylığını engellemek istediğini, Yavaş ile yaptığı görüşmede de İYİ Parti'den aday olacağını söylediğini anlatmıştı.