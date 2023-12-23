Marapi Yanardağı yeniden patladı, Minangkabau Havalimanı kapatıldı

Endonezya'da Marapi Yanardağı'nın yeniden patlaması nedeniyle Batı Sumatra'daki havalimanı kapatıldı. Marapi Yanardağı 2.968 metre yüksekliğinde ve her 2 ila 5 yılda bir meydana gelen patlamayla Endonezya'daki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Dünya 23.12.2023 13:26 Giriş: 23.12.2023 13:26

Güncelleme: 23.12.2023 13:30 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nın patlamasının ardından Batı Sumatra'daki havalimanı geçici olarak kapatıldı. Yerel medya kuruluşu Voidotid'in haberine göre, ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Marapi Yanardağı'nın bu ay ikinci kez patladığını bildirdi. Patlama nedeniyle Batı Sumatra'daki Minangkabau Uluslararası Havalimanı dün geçici olarak kapatıldı. Ölüm veya altyapı hasarı rapor edilmezken, halka ve turistlere etkilenen bölgelerdeki faaliyetlerden kaçınma tavsiyesi yapıldı. Marapi Yanardağı 2.968 metre yüksekliğinde ve her 2 ila 5 yılda bir meydana gelen patlamayla Endonezya'daki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor / AA ARALIK AYINDAKİ PATLAMA SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Marapi Yanardağı'nın aralık ayının başlarında patlaması sonucu 23 kişi hayatını kaybetmiş, 50 dağcı afet bölgesinden kurtarılmıştı. Endonezya'nın Sumatra adasında yer alan Marapi'nin, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olduğu biliniyor. "Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. Haftalardır bekleniyordu: İzlanda’da Fagradalsfjall yanardağı patladı İzlanda'daki yanardağ patlamasının ardından başkent için uyarı verildi