Maraş depremlerinde oteli yıkılan AKP’li Zafer Kırçuval'a 'hizmet' plaketi

6 şubat depremlerinde 21 kişinin öldüğü Kırçuval otelinin sahibi eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval'a, belediyedeki devir teslim töreninde 'hizmetlerinden dolayı' teşekkür plaketi verildi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkılan Malatya’daki Kırçuval otelin sahibi olan ve tutuklandıktan üç ay sonra serbest bırakılan eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı AKP'li Zafer Kırçuval'a, belediyedeki devir teslim töreninde 'hizmetlerinden dolayı' teşekkür plaketi verildi.

Elazığ depremi sonrası ağır hasarlı raporu verildiği iddia edilen binada, Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından altı voleybolcu ile dört ampute futbolcunun da içinde bulunduğu en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

Otel sahibi ve eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandıktan üç ay sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Battalgazi Belediyesi’nde seçim sonrası yapılan devir teslim töreninde ise Kırçuval’a 'hizmetlerinden dolayı' teşekkür plaketi verildi. Kayıp yakınları sert tepki gösterdi.

'SUÇLU OLDUKLARINI BİLİYORLAR'

Cumhuriyet'in aktardığına göre; otelin enkazında yaşamını yitiren voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş’ın annesi Zeliha Ağırbaş yaşadıklarını anlattı.

Ağırbaş, “Bu kişinin binanın yıkılmasındaki ihmali ortada. Bilirkişi raporu da bunu doğruluyor. Tutuklu yargılanması gerekirken hem serbest bırakılıyor hem de ödül alıyor” dedi. Oğlunun belediye takımının oyuncusu olduğunu buna rağmen hiç kimseden başsağlığı mesajı bile almadıklarını belirten Zeliha Ağırbaş, “Madem masumsunuz, bir Allah’ın kulu aramaz mı? Arayamazlar. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar” ifadelerini kullandı.

BEŞ KOLON ORTADA YOK

Kırçuval Otel’in yıkılmasına ilişkin 11 sanık hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Zafer Kırçuval ve kardeşi Saffet Kırçuval ile Hayriye D., Serpil Y., Fatma A., İsmail Y., Fırat P., Aziz Murat P., Mustafa Hakan B., Mustafa B. ve Alper Y hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

'ONAYLANMAMALIYDI'

Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, binanın mimari ve statik projelerinin eksik, beton malzemesinin yetersiz olduğu aktarıldı. İddianamede, “İlk statik projesinde kolon sayısının 33 adet olduğu, tadilat statik projesinde ise 28 adet kolonun olduğu görülmüştür. Statik hesaplar olmadan projelerin onaylanmaması gerekirdi” ifadelerine yer verildi.

İlk duruşma 7 Haziran’da görülecek.