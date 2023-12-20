Maraş Katliamı 45. yılında anıldı

Ülkedeki en kanlı katliamlardan biri olan Maraş Katliamı’nın 45. yılında pek çok kentte anma töreni düzenlendi. Açıklamalarda, faillerin yargılanması talep edildi.

Haber Merkezi

Ülke tarihinin en kanlı katliamlarından biri olan Maraş Katliamı’nın üzerinden tam 45 yıl geçti. 19-26 Aralık 1978’de faşistler tarafından gerçekleştirilen Maraş Katliamı’na ilişkin birçok kentte yapılan anmalarda, ‘‘insanlığa karşı suç’’ olarak tanımlanan olayla ilgili devletten özür talep edildi. Mersin ve Hatay başta olmak üzere katliama ilişkin yapılan açıklamalarda, hayatını kaybedenler anıldı.

Mersin’de Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Mersin Şubesi tarafından düzenlenen anma etkinliğinde, sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra katliamın tanıklarından Birgül Sarıkaya ve Hüseyin Bakır katıldı. DAD Şube Eş Başkanı Hüsniye Çelik, Maraş Katliamı’nda 500’den fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatarak bunun bir katliam olduğunu vurguladı. 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak adına katliamın düzenlendiğini söyleyen Çelik, ülke tarihinde Alevilere yönelik yapılan katliamların ve asimilasyon politikalarının Alevileri yolundan döndürmeyeceğini dile getirdi. Çelik şunları söyledi: “Koçgiri, Çorum, Dersim, Gar, Suruç ve Sivas Katliamları bizleri yolumuzdan, inancımızdan döndürmedi. Bizler hak yolunda yürümeye devam ediyoruz. Bizler 72 millete aynı nazarla bakan bir inancın, kültürün evlatlarıyız. Her zaman halkların kardeşliğini savunduk ve savunmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şubesi’nin anma etkinliğinde konuşan İHD MYK Üyesi Servet Üstün Akbaba, ‘‘Katliam faillerinin yargı önüne çıkarılmasında da her zaman olduğu gibi cezasızlık yolu tercih edilmiştir’’ dedi.