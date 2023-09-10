Maraş'ta 6 kişinin ölümüne yol açan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi

Maraş Andırın'da cenaze namazına dalarak 6 kişinin ölümüne, 24 kişinin de yaralanmasına yol açan kamyon şoförü güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Maraş'ın Andırın ilçesinde kamyonuyla cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına dalan, 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan şoför Cengiz Aksu, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Kazada ölen 4 kişi ise hayatını kaybettikleri mezarlıkta toprağa verildi.

DHA'da yer alan habere göre, dün saat 10.50 sıralarında Andırın’ın Darıovası Mahallesi’ndeki Kavaklı Mezarlığı’nda kaza meydana geldi. Cengiz Aksu yönetimindeki kamyon, 3 araca çarptı. Önüne kattığı araçları sürükleyen kamyon daha sonra, kalp krizinden ölen Davut Avan’ın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldı.

Kazada; Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (72), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Güzeloğlu (37) hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Cengiz Aksu ise gözaltına alındı. Hastanelerde tedavi altına alına yaralılardan 17’si taburcu edildi.

ADLİYEYE ZRIHLI ARAÇLA GETİRİLDİ



Kamyon şoförü Cengiz Aksu, Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aksu, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı adliyeye jandarmanın zırhlı aracıyla getirildi.

ÖLDÜKLERİ MEZARLIKTA DEFNEDİLDİLER



Kazada hayatını kaybedenler ise otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Osman Önsel, Halil Önsel, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu’nun cenazeleri dün hayatını kaybettikleri, kazanın yaşandığı Kavaklı Mezarlığı’na getirildi. Cenaze namazlarının kılınmasının cenazeler defnedildi. Mustafa Güzeloğlu ile Mehmet Peksoy ise dün defnedilmişti.