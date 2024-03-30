Maraş'ta depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı

Dün gece merkez üssü Elazığ olan 4.7 büyüklüğündeki depremde Elbistan'da bir ahır yıkıldı. Mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yerel 30.03.2024 23:38 Giriş: 30.03.2024 23:38

Güncelleme: 30.03.2024 23:41 Kaynak: iHA

A- A A+

FOTOĞRAF: İHA