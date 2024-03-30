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Maraş'ta depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı

Dün gece merkez üssü Elazığ olan 4.7 büyüklüğündeki depremde Elbistan'da bir ahır yıkıldı. Mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yerel
  • 30.03.2024 23:38
  • Giriş: 30.03.2024 23:38
  • Güncelleme: 30.03.2024 23:41
Kaynak: iHA
Maraş'ta depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı
FOTOĞRAF: İHA

Kahramanmaraş’ta ahırın yıkılması sonucu mahsur kalan inek kurtarıldı.
Olay, Elbistan ilçesinde meydana geldi. Dün gece merkez üssü Elazığ olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilçedeki bir mahallede bulunan ahır yıkıldı.

Yıkılan ağırda mahsur kalan ineğini kurtaramayan sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

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