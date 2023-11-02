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Mardin'de 5'inci kattan düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartmanın 5'inci katından düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı.

Kadın
  • 02.11.2023 23:20
  • Giriş: 02.11.2023 23:20
  • Güncelleme: 02.11.2023 23:22
Kaynak: İHA
Mardin'de 5'inci kattan düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartmanın 5'inci katından düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde iddiaya göre temizlik yapan Z.B., apartmanın 5'inci katından düşerek ağır yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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