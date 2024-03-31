Mardin'de AKP'li adayın yanındaki kişiler, DP'li sandık görevlisini darp etti

Mardin'in Midyat ilçesinde AKP Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler, DP'li sandık görevlisi İdris Aydın'ı darp etti. Hastaneye kaldırılan Aydın'ın saldırganlardan şikayetçi olacağı belirtildi. Veysi Şahin'in yerel seçim sürecinde kamu kaynaklarını kullanarak kampanya yürüttüğü öne sürülerek çok sayıda şikayet olduğu belirtildi.

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