Mardin'de AKP'li adayın yanındaki kişiler, DP'li sandık görevlisini darp etti
Mardin'in Midyat ilçesinde AKP Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler, DP'li sandık görevlisi İdris Aydın'ı darp etti. Hastaneye kaldırılan Aydın'ın saldırganlardan şikayetçi olacağı belirtildi. Veysi Şahin'in yerel seçim sürecinde kamu kaynaklarını kullanarak kampanya yürüttüğü öne sürülerek çok sayıda şikayet olduğu belirtildi.
Mardin'de çıkan tartışmada AKP Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler tarafından darbedilen, olayın ardından da rahatsızlanan sandık görevlisi İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın aktardığına göre, Midyat'ta Gölcük Mahallesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda görevli Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AKP Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada arbedeye dönüştü, aydın yüzüne tekme aldı. Polis, görevliler dışındaki herkesi okul dışına çıkarırken, olayın ardından rahatsızlanan İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirtilen Aydın, kaldırıldığı hastanede gözetim altına alındı. Aydın'ın taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.
SEÇİM KAMPANYASI İÇİN KAMU KAYNAKLARINI KULLANDI
Öte yandan mevcut Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yerel seçim sürecinde kamu kaynaklarını kullanarak kampanya yürüttüğü öne sürülerek çok sayıda şikayet olduğu belirtildi.