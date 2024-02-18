Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada 17 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada 17 kişi yaralandı.

Kırsal Ekinlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, A.Ç, B.Ç, A.Ç, Z.Ç, H.Ç, M.O, Y.U, T.U, İ.U, Y.U, C.U, Y.U, A.U, E.U, N.U, F.U. ile H.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.