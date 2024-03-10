Mardin'de TIR ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 15 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir TIR, Mardin Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde 47 M 2128 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 15 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı TIR, Mardin Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde 47 M 2128 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü, öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 15 yaralıdan 8'i ayakta tedavi edilirken, 7'si ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öğrenci servisinin Mardin'deki bir etkinlikten dönen ve Derik ilçesine giden öğretmen ile öğrencileri taşıdığı öğrenildi.