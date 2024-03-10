Mardin'de TIR ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 15 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir TIR, Mardin Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde 47 M 2128 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 15 kişi yaralandı.

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)