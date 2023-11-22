Mardin’de usullere aykırı avans ve kredi hesapları: Kayyum, Sayıştay radarına takıldı

Kayyum atanan belediyeler arasında yer alan Mardin Büyükşehir Belediyesi hakkındaki tespitler, belediyenin kötü yönetim örnekleri ile dolu olduğunu ortaya koydu.

Hüseyin ŞİMŞEK



Mardin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, kurumun çeşitli taşınmazları süresiz olarak çeşitli kurumlara verdiği vurgulandı. Raporda ayrıca, avans ve kredi kullanımında usule aykırı işlemler olduğu bildirildi.



HDP’nin kazandığı ancak AKP’nin el koyarak kayyum atadığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, iki ayrı kamu kurumuna verilen taşınmazlar vurgulandı. Raporda, “Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarının Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne ve Derik İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisi için alınan meclis kararlarında süre belirtilmediği, taşınmazların ilgili kamu kurumlarına süresiz tahsis edildiği tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

AVANS VE KREDİ SORUNU



Raporda, avans ve kredi kullanımına ilişkin de dikkati çekici tespitler yer aldı. Sayıştay, belirlenen usullere aykırı olarak avans kullandırıldığını, bu avansların zamanında kapatılmadığını, zaten bir ödemesi olan kişilere yeniden avans kullandırıldığını tespit etti. Raporda konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:



“Büyükşehir Belediyesi tarafından mal ve hizmet alımlarına ilişkin verilen avans ve kredilerde mahsup sürelerine uyulmadığı, gecikilen süreler için gecikme zammı tahsil edilmediği görülmüştür. Zamanında kapatılmamış 2 milyon 778 bin 364 TL avans ve kredi bulunduğu, zamanında kapatılmayan bu avans ve kredilere ilişkin gecikme zammı uygulanmadığı, uhdesinde mahsup edilmemiş avans bulunmasına rağmen aynı kişiler adına tekrar avans açıldığı, özellikle mahkeme harç giderleri adı altında verilen avansların kullanım oranlarının çok düşük olduğu,

ihtiyaçtan daha fazla avans verildiği tespit edilmiştir.”



KAYITLARDA MEZARLIK BİLE YOK



Raporda, belediye taşınmazlarının yanlış kayıt ettirildiği bilgisi de yer aldı. Sayıştay, konuyla ilgili, “Yapılan incelemede, Belediyenin taşınmaz envanterinde bulunan bazı taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapuda yer alan bilgilerinin farklı olduğu, fiilen mezarlık olarak kullanılan alanların Büyükşehir Belediye envanterinde “arsa” olarak kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir” dedi.