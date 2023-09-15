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Mario Balotelli ikinci kez Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer etti.

Spor
  • 15.09.2023 17:51
  • Giriş: 15.09.2023 17:51
  • Güncelleme: 15.09.2023 17:56
Kaynak: AA
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Mario Balotelli ikinci kez Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Balotelli ile 1+1 yıllığına anlaştı.

Balotelli, daha önce de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi-lacivertli formayla 2021-2022 sezonunda 33 resmi maçta 19 gol atan İtalyan futbolcu, geçen sezonun başında 2 karşılaşmada görev aldıktan sonra İsviçre'nin Sion ekibine transfer olmuştu.

Adana Demirspor, Mario Balotelliyi transfer etti
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