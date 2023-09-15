Mario Balotelli ikinci kez Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Balotelli ile 1+1 yıllığına anlaştı.

Balotelli, daha önce de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi-lacivertli formayla 2021-2022 sezonunda 33 resmi maçta 19 gol atan İtalyan futbolcu, geçen sezonun başında 2 karşılaşmada görev aldıktan sonra İsviçre'nin Sion ekibine transfer olmuştu.