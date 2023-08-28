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Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığının yarından başlayarak, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Güncel
  • 28.08.2023 19:11
  • Giriş: 28.08.2023 19:11
  • Güncelleme: 28.08.2023 19:15
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Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının 8 ile 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiği, sıcaklıkların 1 Eylül 2023 Cuma günü Trakya kesiminde, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü ise bölge genelinde mevsim normallerine düşmesinin beklendiği bildirildi.

 Sıcaklıkların, İstanbul'da 32- 34, Edirne'de 31- 37, Kırklareli'de 32- 36, Tekirdağ'da 30- 32, Kocaeli'de 34-37 ve Sakarya'da 33-37 derece civarında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

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