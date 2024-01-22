Marmara Depremi kapıda: Son altı yılımız kaldı

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu tarafından düzenlenen “Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu, İstanbul - Marmara Depremi” konulu kongre dün sona erdi. İstanbul Barosu’nda gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde “İstanbul depremi ve olası sonuçları”, "Deprem, afet ve çalışma ortamı" ve "Deprem ve çözümsel yaklaşımlar" başlıklı paneller düzenlendi.

Panelin ilk oturumunda konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Kolu’ndan Uzm. Dr. Seçkin Kara, "6 Şubat depremlerinde iletişim ağlarında büyük bir problem çıkmamış olması şanstır ancak bildiğiniz gibi bir bant daralmasına gidildi, bu da krizi uzatan nedenlerden biri. 2000 yılında yapılan bir araştırmaya göre 30 sene içerisinde 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem olma riski yüzde 60. Yani son 6 senemiz kaldı" dedi. Adli Tıp Uzmanları Derneği’nden Uzm. Dr. Miraç Özdemir de "Kitlesel Felaketlerde Adli Tıp Hizmetleri" başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Depremin ikinci gününden itibaren Maraş’ta olan Doktor Özdemir, adli tıpın deprem ardından kimliklendirme, defin, kanıtların araştırılması gibi görevleri olduğunu anlattı. Depremin ardından kayıp olan çocuklara da değinen Özdemir, kimliklendirme işleminin bunun önüne geçilmesinde kritik olduğunu söyledi.