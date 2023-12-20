Marmaray'da, 2 günde 2. intihar!

Marmaray'ın Üsküdar istasyonunda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi intihar etti. Marmaray'ın Suadiye istasyonunda da dün bir şahıs yaşamına son vermişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı olan Marmaray'ın Üsküdar istasyonunda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, intihar etti.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 10.03'te yaşanan "üzücü bir olay" ifadeleriyle duyurulan intihar vakası nedeniyle, seferlerin Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletildiği ve gecikmeli olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. — Marmaray (@Marmaraytcdd) December 20, 2023

İKİ GÜNDE İKİNCİ İNTİHAR

Marmaray'da dün de (19 Aralık) Suadiye istasyonunda bir kişi intihar etmişti.

İntihar vakası yine sosyal medyada "üzücü bir olay" ifadesiyle aktarılmıştı.

Açıklamada, "Marmaray Suadiye istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe arası tek hat işletildiğinden Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denilmişti.

Marmaray Suadiye istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe arası tek hat işletildiğinden #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. — Marmaray (@Marmaraytcdd) December 19, 2023

ÖNLEM ÇAĞRILARI YANITSIZ KALIYOR

Sık sık intihar vakalarının yaşandığı Marmaray'da, geçtiğimiz ağustos ayında da tren yaklaşırken raylara atlayan kişi son anda kurtarılmıştı.

Yetkililer, tüm intihar vakaları ve çağrılara rağmen, istasyonlarda herhangi bir önlem alınmaması nedeniyle eleştiriliyor.