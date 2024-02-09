Marmaris için ortak adayda uzlaşı çıkmadı

Öncü DURMUŞ

SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi Marmaris İlçe örgütlerinin yerel seçimlerde ortak aday için yaptığı görüşmeler sonuçsuz kaldı. SOL Parti Muğla İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Uzun bir süredir Marmaris'te yaşanan çevre talanı ve rant politikalarına karşı Ekolojik Mücadele Komitesi adı altında sol ve sosyalist partiler olarak mücadele veriyorduk. Bu mücadele deneyimimizi, tüm yapılara örnek teşkil etmesi adına ve gerçekleşmesi ihtimalinin başta Marmaris olmak üzere toplumda yaratacağı pozitif hareketlenmenin de başlangıcı olmasını ümit ederek DEM, TİP, TKP ve SOL PARTİ olarak görüşmeler sonrasında birlikte bir açıklama ile yerel seçimlerde halkçı, kamucu, bağımsız ve laik politikalardan yana olanlarla birlikte hareket edeceğimizi duyurmuştuk.” denildi.

Açıklamada, “Yaptığımız son toplantıda DEM ve TİP temsilcilerinin genel merkezlerinden gelen yazılar neticesinde seçime kendi adayları ile gireceklerini beyan etmeleri sonucu Marmaris özelinde bağımsız aday etrafında oluşturmaya çalıştığımız ittifak maalesef gerçekleşememiştir. SOL PARTİ olarak 4 Ocak 2024 tarihinde ‘Marmaris'i halkımızla birlikte yönetmeye talibiz’ şiarıyla birlikte yapmış olduğumuz açıklamadaki ifadelere inanıyor ve bu yönde mücadele edeceğimizi tekrar beyan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.