Marmaris Karacasöğüt’te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi Karacasöğüt mevkiinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangına kara ve hava ekipleri yönlendirildi.

Gökova Körfezi içinde yer alan Karacasöğüt Mahallesinde ormanlık alandan dumanların yükselmesi sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Kara ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopter ve uçaklar kalkış yaptı.

Yangının çıkış nedeni belli olmazken, yanan sahaya karadan ulaşımın da zor olduğu öğrenildi.

Yangının Gökova körfezine bakan Tuzla ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda çıktığı, yağış nedeniyle yıldırım sonucu çıktığı tahmin ediliyor.