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Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 28.12.2023 13:53
  • Giriş: 28.12.2023 13:53
  • Güncelleme: 28.12.2023 13:57
Kaynak: Haber Merkezi
Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te meydana gelen sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.

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