Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te meydana gelen sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.