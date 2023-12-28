Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te meydana gelen sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 28, 2023
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [43.28 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2023-12-28
Saat:13:40:34 TSİ
Enlem:36.32333 N
Boylam:28.40444 E
Derinlik:57.39 km
Detay:https://t.co/zmxqqrte2Z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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