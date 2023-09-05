Marmaris'te bir evden 30 bin dolar çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evden 30 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Rus uyruklu K.A'nın ikamet ettiği evden 30 bin dolar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi N.B'nin Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, Marmaris'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.