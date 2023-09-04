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Marmaris'te yıldırım yangına sebep oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 04.09.2023 18:37
  • Giriş: 04.09.2023 18:37
  • Güncelleme: 04.09.2023 18:39
Kaynak: iHA
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Marmaris'te yıldırım yangına sebep oldu
FOTOĞRAF: İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Buzağıotu mevkiinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler tarafından hava müdahalesi başladı. Bugün Marmaris’te ihbar edilen dört yıldırım yangını kısa sürede söndürülürken kara yolu geçişinin sıkıntılı olduğu bölgelerde hava ekipleri sık sık sortiler ile mücadeleye devam ediyor.

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