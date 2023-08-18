Marmaris’te halkın dediği oldu: Belediye projeyi iptal etti

Marmaris Belediyesi’nin İçmeler Çok Amaçlı Salon – Pazaryeri ve Yeraltı Otoparkı projesi ile ilgili iki gün süren referandum sona erdi. Yurttaşlar projeyi istemediklerini belirtmesi sonrası Marmaris Belediyesi, projenin iptal edildiğini duyurdu.

BİRGÜN EGE

Marmaris Belediyesi’nin İçmeler Çok Amaçlı Salon – Pazaryeri ve Yeraltı Otoparkı Projesi ile ilgili yapılan referandum sonuçlandı.

Son seçimlerde İçmeler’de kayıtlı 4 bin 833 seçmenin oy kullanabildiği referandum için Marmaris Belediyesi İçmeler Ek Hizmet Binası önüne sandık kuruldu.

14 sandığın olduğu alanda Marmaris Belediyesi çalışanları görev aldı. İsteyen yurttaşların gözlemci olarak durduğu alanda oy verme işlemi 16 Ağustos Çarşamba günü saat 08.30’da başladı ve 17.30’da sona erdi.

Kullanılan oylar, belediye ekipleri tarafından ikinci gün açılmak üzere torbalara konuldu ve mühürlendi.

Güvenlik görevlilerinin sabaha kadar beklediği alanda ikinci gün de oy verme işlemi 08.30’da başladı. 17.30’da oy verme süresinin dolmasının ardından sayım yapıldı. Referandum sonucunda projenin yapılmaması kararı verildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Marmaris Belediyesi olarak Türkiye’de örnek olabilecek bir duruş sergiledik. Neticede biz her zaman ortak aklı savunan, ortak akıldan yana bir anlayışla yer aldık. Bunun da çok güzel bir örneğini gösterdik. İçmeler halkının yıllardır devam eden düğün salonu pazaryeri talepleri doğrultusunda elimizdeki imar planları çerçevesinde en uygun olan bu projeyi hazırlamıştık. Sonrasında bu projeye dair olumlu ve olumsuz görüşleri olunca referandum yapma kararı aldık. Belediye olarak nötr durumda kalarak, olabilecek en demokratik tavrı sergiledik. Kararı halkımıza bıraktık” dedi.

PLANLAR DA DEĞİŞİYOR



“Bugünden itibaren projeyi iptal ediyoruz” diyen Oktay salonda bulunan İmar Müdürü Dinçer Evdaşı’na da söz konusu alandaki ‘ticari alan’ olan yerlerin ‘park alanı’na çevrilmesi için çalışma yapılması talimatı da verdi.

Referanduma katılan tüm yurttaşlara teşekkür eden Oktay, “Hiçbir sorun, taşkınlık veya sıkıntı yaşamadan bu süreci saygı çerçevesi içinde tamamladık. Bunun için herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.