Rodos Adası'ndan tahliye edilen turistler Marmaris'e getirildi

Rodos Adası'nda devam eden orman yangınlarının ardından devam eden tahliye çalışmaları kapsamında adaya tatil için gelen 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Marmaris Limanı'na getirildi.

Güncel 24.07.2023 12:57 Giriş: 24.07.2023 12:57

Güncelleme: 24.07.2023 13:06 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA