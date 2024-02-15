‘Mars Gezegen Kafe’ açılıyor

Haber Merkezi

Sosyal tesisi bulunmayan İstanbul Kartal’da Başkan Gökhan Yüksel’in seçim vaatleri arasında yer alan ve “Gezegen” markası altında başlayan sosyal tesisleşme atılımının ilk açılışı, Soğanlık Kültür Merkezi altında bulunan “Mars Gezegen Kafe” ile başlıyor.

Yarın açılacak Mars Gezegen Kafe’ye ilişkin konuşan Yüksel, Gezegen kafelerin sayısının daha da artacağını duyurarak "Kartal için daha yapacak çok şeyimiz var diyerek tüm komşularımızı açılışına davet ediyorum.” diye konuştu.