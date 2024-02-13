Yeni bir dünya için birlikte mücadele ediyoruz

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TMMOB’ye bağlı Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) ve Kartal Belediyesi ortaklığı ile Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin açılışı dün gerçekleştirildi. İstanbul’un Kartal ilçesi, Yakacık Çarşı Mahallesi’nde inşa edilen merkezin açılış etkinliğinde konuşan MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, “Gençler ülkeyi terk etmek istiyor. Mühendisler mesleğini bırakıp yurt dışında hizmet sektöründe çalışıyor. Bu sorumlulukla Makina Hangar projesini bir umut ve gelecek mekânı olarak hayata geçirdik.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise açılan bu tesisin her şeyden önce dayanışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Koramaz, "İkinci yüzyılın ilk günlerinde görüyoruz ki bilimsel aklın yerini hurafelerin aldığı, laik yaşamın, bilimsel hayatın adım adım bitirildiği bir ülke var karşımızda. Gönül ister ki ülkeyi yönetenlerin önceliği AR-GE olsun, sanayileşme olsun, üretimin artırılması, kalkınma olsun. Ancak ülkeyi yönetenler halka değil ranta yatırım yapıyorlar. İnsana değil betona yatırım yapıyorlar. Yoksulluk herkesin geleceğini karatıyorsa bu ülkede bunun temel nedeni üretime gerekli önemin verilmemesi.” dedi.