Mars’ta bugüne kadar kaydedilmiş en büyük deprem: 6 saat sürdü

Mars’ta 6 saat boyunca devam eden ve büyüklüğü 4.7 olan bir deprem meydana geldi. Gezegenin etrafında dönen uydulardan elde edilen veriler sayesinde anlaşılan deprem, şimdiye kadar Mars’ta tespit edilen en büyük sismik olay oldu.

Mars’ta şimdiye kadar tespit edilen en büyük deprem gerçekleşti.

Kızıl Gezegen’in etrafında dönen uyduların verilerini inceleyen bilim insanları, Mars’taki depremin 4,7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

6 saat süren depreme tektonik hareketlerin neden olduğu belirtiliyor. Başlangıçta bir meteor çarpması tarafından neden olduğu düşünülen büyük titreşimlerin, şimdi yüzeyin altındaki tektonik faaliyetler nedeniyle olduğu anlaşıldı.

Euronews’in aktardığına göre 'S1222a' adı verilen depremin kaynağına yönelik arayış, 4 Mayıs 2022'de olayın NASA'nın InSight aracı tarafından kaydedilmesi ile başladı.

Bilim insanlarına göre bu keşif, Mars'taki sismik aktiviteyi anlama ve gezegenin tektonik süreçlerini çözmeye yaklaşma konusunda ileriye doğru atılmış önemli bir adım.

Araştırmanın liderliğini üstlenen Oxford Üniversitesi ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA), Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı (UAESA) ve diğer katkıda bulunanlar dahil olmak üzere hiçbir ekip bir çarpma krateri veya meteor etkisi saptayamadı.

Araştırma lideri Dr. Benjamin Fernando, “Hala Mars'ın günümüzde aktif bir levha tektoniğine sahip olmadığını düşünüyoruz, bu nedenle bu olayın muhtemelen Mars'ın kabuğunda biriken stresin serbest bırakılmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu stresler, gezegenin farklı bölgelerinin farklı hızlarda soğuması ve küçülmesi de dahil olmak üzere milyarlarca yıl süren evrimin bir sonucu” dedi.