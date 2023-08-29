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Martin Scorsese, 20. Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne katılacak

ABD'li yönetmen Martin Scorsese, 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne katılacak. Festival hakkında konuşan Scorsese, "Hem eski dostlarımı görmeyi hem yeni dostlar edinmeyi umuyorum" dedi.

Kültür Sanat
  • 29.08.2023 13:52
  • Giriş: 29.08.2023 13:52
  • Güncelleme: 29.08.2023 13:57
Kaynak: AA
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Martin Scorsese, 20. Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne katılacak

Dünyaca ünlü ABD'li yönetmen Martin Scorsese, bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne katılacak.

Festivalden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Scorsese, bundan önce 5 kez katıldığı festivale yeniden dönmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizzat katılamadığım yıllarda ruhum hep oradaydı. Festivalin bu yılında genç sinemacılarla irtibat kurup çıktıkları yolda rehber olacağım. Hem eski dostlarımı görmeyi hem yeni dostlar edinmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Festival, Fas'ın Marakeş şehrinde 24 Kasım-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar çok sayıda uluslararası oyuncu ve yönetmeni genç sinemacılarla buluşturan festival, Kovid-19 nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamamıştı.

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