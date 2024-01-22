Masada 3 senaryo hedefte Erkan var

Finans kesimlerinin yüksek faiz politikası nedeniyle rahatsız olduğu Erkan, hakkında ortaya atılan iddialarla hedefe konuldu. Erdoğan ile görüşmesi beklenen Erkan’ın kaderi için masada 3 senaryo olduğu belirtiliyor.

BirGün / ANKARA

Ekonomide faiz artışı ve kemer sıkma politikası ile istenen sonuç ortaya çıkmazken yüksek faiz homurdanmaları başladı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddiaların gölgesinde Para Politikası Kurulu, Perşembe günü yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Yanıt vermeyen ekonomi politikaları karşısında çıkan haberler Başkan Gaye Erkan için ‘düğmeye basıldı’ iddialarını artırdı. Erkan’a yönelik iddialar seçim öncesi ekonomi yönetiminde değişiklik ihmallerinin de dile getirilmesine neden oldu.

YÜKSEK FAİZ RAHATSIZLIĞI

İlk PPK toplantısında faizlerin 2,5 puan daha artırılması bekleniyor. Faiz politikasına ilişkin ipuçları, toplantı sonrasında yayımlanacak olan karar metninde aranacak. Fakat gidişata yönelik şikâyetler de artmaya devam ediyor. Ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle 20 liranın altında olan kuru 30 TL’nin üzerine, yüzde 44 seviyesindeki enflasyon ise yüzde 64’e çıktı. Beklenen yabancı sermaye girişi ise bir türlü gerçekleşmiyor. Ülke seçim atmosferine yüksek dolar kuru, yüksek faiz ve yüksek enflasyon ile giriyor. Öte yandan uygulanan politikalarla soğutulmaya çalışılan ekonomide durgunluk emareleri de açığa çıkmaya başladı.

Finans kesimleri de yüksek faize daha fazla katlanamayacağının sinyallerini veriyor. Bloomberg yayınına katılan Pragma CEO’su Değer Şahbaz, finansman zorluğuna dikkat çekti. Şahbaz, faizlerin çok yüksek olduğunu belirterek “Faizlerin ve enflasyonun düşmesi lazım. OVP çerçevesinde enflasyonun yüzde 64’ten yüzde 40’lara gelmesi lazım. Türkiye’de de yatırımlar erteleniyor, maalesef konkordatolar artıyor. 2024 de zor bir yıl olacak. TL faizlerle iş yapabilmek ve döndürebilmek çok zor. Eğer ihracatçıysanız zaten döviz kredilerine başvuruyorsunuz, şirketler o riski almak istemiyor. Şimdi herkes bir tasarruf döneminde, maliyetlerini indirmeye çalışıyor, getirilerini artırmaya çalışıyor. Kârların artışına tekrar baktığımızda şirketler bu zorlu dönemi atlatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

YATIRIM ORTAMI YOK

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ da geçen hafta katıldığı bir etkinlikte yüzde 40'ın üzerinde kredi faizi ile TL cinsinden yatırım yapacak ortamın olmadığını belirterek, "TL kredi kullanıp yatırım yapacak firmalar için enflasyonu makul seviyelere indirene kadar banka kaynakları çok uygun ve ekonomik olmayacaktır. TL yatırım şu an için en uygun imkânı TCMB kaynaklı YTAK kredilerinde olabilir" dedi.

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ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Yılbaşı öncesi yatırım toplantılarına katılacağı gerekçesiyle ABD'ye giden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 20 gün sonra Türkiye'ye döndü. Yokluğunda kendisi ve ailesi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan, görevden alınacağı spekülasyonları yapılan Erkan, dün sabah Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na katıldı. Erkan'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği iddia edildi.

Gazete Pencere’den Nuray Pehlivan’ın aktardığına göre, gerçekleşmesi beklenen görüşmede Erkan’ın önünde üç farklı seçenek bulunuyor. Erkan’ın ekonomi yönetimine zarar vermemek için istifasını isteyebileceği ve Cumhurbaşkanının bunu işleme koyacağı, Erdoğan'ın hemen karar vermek yerine bir süre bekleyip görev değişikliğini daha sonra yapacağı, en düşük ihtimal olarak da Erkan’ın yaptığı yanlışları onarıcı hareketlerden sonra görevinde kalmasına izin verileceği konuşuluyor. Erkan'ın görevden ayrılması halinde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ve Hatice Karahan isimlerinin Merkez Bankası'nın başına gelebileceği konuşuluyor. Erkan’ın babası Erol Erkan hakkında çıkan iddialara yanıt verirken "Türkiye’de ekonomi ortamına güven tazelendi. Birileri düğmeye bastı ne yazık ki" ifadelerini kullanmıştı.