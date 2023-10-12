MASAK raporundan yeni detaylar: Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı

Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları üzerine MASAK'ın hazırladığı raporda, Rise and Shine Kozmetik şirketinin sahte belge düzenlediği ifade edildi. Rapora göre, üç şirketin ise naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü tespit edildi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da arasında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirket hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporun ayrıntıları ortaya çıktı. 500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Dilan Polat'a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.

Sabah'ın haberine göre; MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı.

Rapora göre Dilan Polat'ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirket, bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulundu.

3 ŞİRKET DİKKAT ÇEKTİ

MASAK'ın sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındırdığını tespit ettiği 3 şirketin kayıtlarına da ulaşıldı. MASAK, Polat'ın bağlı olduğu şirketlerin, alış bildiriminde bulunduğu sahte belge düzenleyicisi 'Byzgun Güzellik Kozmetik', 'Fekpen Plastik Gıda Sanayi' ve 'Tekbaşer Metal ve Sanayi' isimli 3 şirketi de mercek altına aldı. Beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve 3'ü de tasfiye halinde olan bu şirketlerden ilki 'Byzgun Güzellik Kozmetik' şirketiydi.

MASAK raporunda, şirketin 5 kanuni temsilcisinin başında gelen Beyza Nur Gün'ün bir dönem 'Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik' şirketinde çalıştığı ve bağımsız denetim şirketinin ortağıyla aynı soyada sahip olmasının dikkat çektiği vurgulandı.

3 ŞİRKETİN DE ÇALIŞANI YOK BORÇLARINI ÖDEMEMİŞ

'Byzgun' şirketinin vadesi gelmiş borçlarını ödemeyerek, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, kurulduğu günden bu yana, herhangi bir şekilde nakit veya transfer olmak üzere herhangi bir bankacılık işlemi de gerçekleştirmediği kaydedildi.

Raporda, "Şirketin hiç çalışanının olmaması, borçlarını ödememesi, bankacılık işlemi gerçekleştirmemesinin göz önüne alındığında, şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirilmektedir" denildi.

"O SATIŞLAR GERÇEK DEĞİL"

3 şirket arasında yer alan bir diğer şirket olan 'Fekpen Plastik Gıda'nın da tıpkı 'Byzgun' şirketi gibi, borçlarını ödemediği, bankacılık işlemi gerçekleştirmediği, çalışanının olmadığı kaydedildi.

3'üncü şirket 'Tekbaşer Metal ve Sanayi Şirketi'nin de borçlarını ödemediği, şirket çalışanının bulunmadığı, şirketin ayrıca yabancı uyruklu 'Mashkhurbek Mamadaliev' isimli, şirket yönetebilecek profilde olmadığı değerlendirilen kişiye devredildiği kaydedildi.

Bu devir işleminden sonra yüksek tutarlı satışların bildirilmeye başlandığı hususlarının göz önüne alındığında şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

AMAÇ VERGİ MATRAHINI AZALTMAK

MASAK raporunda, Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

RISE AND SHINE DA SAHTE BELGE DÜZENLEYİCİSİ

Polat'ın sahibi, ortağı olduğu şirketler arasında bulunan 'Rise and Shine Kozmetik Şirketi'nin, sahte belge düzenlediği saptandı.

Tespitin gerekçesi olarak ise şirket ortağı olan Polat'ın dayısının eşi Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu diğer şirket Kuzey Aksesuar Tekstil'in, sahte belge düzenleme ve defter belge ibraz etmeyen bir şirket olması gösterildi. Ayrıca Yılmaz hakkında, defter belge ibraz etmemesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da elde edilen bilgiler arasında yer aldı.