Matbaa kurup sahte dolar basan 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'nde matbaa kurup 2 milyon 152 bin sahte dolar basan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden şahısların, bu bölgede kiraladıkları bir depoda kurdukları matbaada sahte ABD doları imal ettiklerini tespit etti. 26 Ağustos tarihinde polis ekiplerince yapılan takip üzerine şüpheli şahısların bastıkları sahte parayı piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlendi. Yapılan operasyonda sahte paraların alıcı şahıslara teslimi esnasında suçüstü yapıldı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 21 bin 520 adet sahte 100 dolar (2 milyon 152 bin dolar), para basımında kullanılan basım makineleri, sahte 100 dolar basımında kullanılan kalıplara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.