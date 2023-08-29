Bağcılar'da halı sahadaki silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bağcılar'da halı saha maçı sonrasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bağcılar'da halı saha maçı sonrasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ağustos'ta Güneşli Mahallesi'nde 2 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, halı saha maçı sonrası B.K, A.K. ve E.Ö. ile M.C, B.Y.B. ve G.E. arasında tartışma yaşandığı, B.K'nin çağırmasıyla olay yerine gelen A.D. isimli şüphelinin karşı gruptakilere silahla ateş ettiği, B.Y.B'nin bacağından, M.C'nin ise başından vurularak yaralandığı belirlendi.

Çalışmaların ardından B.K, A.K. ve E.Ö'nün yanı sıra silahı kullanan A.D. ve olaya karıştığı tespit edilen P.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve P.C. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.