Esenyurt’ta kitlesel kavga: 2 yabancı uyruklu grup birbirine girdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, dün akşam saatlerinde, bir site içerisinde çok sayıda yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kitlesel bir kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlileri, yabancı uyrukları şahısların saldırısına uğradı.

İstanbul'da yabancı uyruklu 2 grup arasında kitlesel bir kavga yaşandı.

Olay, Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında bulunan bir sitede yaşandı.

İddiaya göre site içerisindeki yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grubun arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine güvenlik görevlileri kavgaya müdahale etti.

Ancak gruptakilerin bir kısmı, bu defa da güvenlik görevlileriyle kavga etmeye başladı. O anları bazı site sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.