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Mazbata CHP'li adaydan alınıp AKP'li adaya verildi: Bölgede gerginlik

31 Mart seçimlerinde Tuzluca ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li belediye başkan adayı Cemal Kurnaz 30 bin 64 oy ile seçimi birinci sırada bitirdi. Ancak seçim sonucu geçersiz sayılarak, mazbata CHP'li adaydan alınıp AKP'nin adayı Ahmet Sait Sedrettin Türkan’a verildi. Kararın ardından Tuzluca’da gerginlik yaşanırken, YSK’nin gerekçeli kararı ilerleyen günlerde açıklayacağı belirtildi.

Yerel Seçim 2024
  • 08.04.2024 22:36
  • Giriş: 08.04.2024 22:36
  • Güncelleme: 08.04.2024 22:39
Kaynak: İHA
Mazbata CHP'li adaydan alınıp AKP'li adaya verildi: Bölgede gerginlik
FOTOĞRAF: İHA

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li adaydan mazbatanın alınıp AKP'li adaya verilmesi gerginliğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, 31 Mart seçimlerinde Tuzluca ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li belediye başkan adayı Cemal Kurnaz 30 bin 64 oy ile seçimi birinci sırada bitirdi. Ancak seçim sonucu geçersiz sayılarak, mazbata CHP'li adaydan alınıp AKP'nin adayı Ahmet Sait Sedrettin Türkan’a verildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği gerekçesiz kararın ardından Tuzluca’da gerginlik yaşanırken, YSK’nin gerekçeli kararı ilerleyen günlerde açıklayacağı belirtildi. Karar sonrası ilçede çıkan olaylara polis müdahale etti.

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