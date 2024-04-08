Mazbata CHP'li adaydan alınıp AKP'li adaya verildi: Bölgede gerginlik

31 Mart seçimlerinde Tuzluca ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li belediye başkan adayı Cemal Kurnaz 30 bin 64 oy ile seçimi birinci sırada bitirdi. Ancak seçim sonucu geçersiz sayılarak, mazbata CHP'li adaydan alınıp AKP'nin adayı Ahmet Sait Sedrettin Türkan’a verildi. Kararın ardından Tuzluca’da gerginlik yaşanırken, YSK’nin gerekçeli kararı ilerleyen günlerde açıklayacağı belirtildi.

Yerel Seçim 2024 08.04.2024 22:36 Giriş: 08.04.2024 22:36

Güncelleme: 08.04.2024 22:39 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: İHA