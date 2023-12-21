MB'nin faiz kararı öncesi borsada düşüş sürüyor

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, merkez bankasının faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,81 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.657,03 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,81 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla güne yüzde 0,08 düşüşle 7.657,03 puandan başladı.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7.662,85 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

VARLIK FİYATLARINDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

ANALİSTLER 250 BAZ ARTIRILMASINI BEKLİYOR

Öte yandan, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.590 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.810 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.