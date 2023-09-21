MB'nin faiz kararı sonrası euro ve dolarda son durum

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30’a çıkarmasının ardından güne 27,0240 liradan dolar/TL başlayan serbest piyasada 26,800'e düştü. Güne 28,7320 liradan açılış yaşan euro ise 28,85 liradan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını yüzde 30'a çıkardığını açıklamasının ardından dolar/TL 26,800 liradan, euro ise 28,85 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL 27,0240 liradan, euro 28,7320 liradan güne başlamıştı.

Dün doların satış fiyatı 27,0390 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9920 lira olmuştu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin ediyordu.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36.00 oldu.

Reuters anketine katılan 16 ekonomist de TCMB'den 5 puanlık artış bekliyor. Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ağustos ayında 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmıştı.