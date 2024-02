Mbappe, Macron ve Katar Emiri ile yemekte buluştu

Sezon sonu PSG'den ayrılacağını açıklayan ve Real Madrid ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe, PSG'li diğer oyuncularla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Tamim El San'ın düzenlediği akşam yemeğinde bir araya geldi.

Le Parisien gazetesi, yemeğe Katarlı iş insanı ve Paris Saint-Germain FC Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi’nin de davet edildiğini duyurdu.

🇫🇷 Kylian Mbappé arrives to meet with Emmanuel Macron, Nasser Al Khelaifi and Emir of Qatar.



❗️ As reported, PSG will not try to offer Mbappé a new contract — not even topic of this meeting.



Mbappé, only negotiating with Real Madrid.



🎥 @danigilopezpic.twitter.com/uCo8IePf2N