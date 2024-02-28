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Mbappe, Macron ve Katar Emiri ile yemekte buluştu

Kylian Mbappe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Tamim El San ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Spor
  • 28.02.2024 10:24
  • Giriş: 28.02.2024 10:24
  • Güncelleme: 28.02.2024 10:58
Kaynak: Haber Merkezi
Mbappe, Macron ve Katar Emiri ile yemekte buluştu
Fotoğraf: DepoPhotos

Sezon sonu PSG'den ayrılacağını açıklayan ve Real Madrid ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe, PSG'li diğer oyuncularla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Tamim El San'ın düzenlediği akşam yemeğinde bir araya geldi.

Le Parisien gazetesi, yemeğe Katarlı iş insanı ve Paris Saint-Germain FC Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi’nin de davet edildiğini duyurdu.

Basına yansıyan haberlere göre Mbappe'nin kulüpteki geleceği bu yemekte tartışılmadı, kendisine yeni bir teklif sunulmadı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Mbappe'nin PSG kariyerini noktalamakta kararlı olduğunu ve Real Madrid ile görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirtti.

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