MEB'den öğretmenlere "mazerete bağlı yer değiştirme" duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.

Eğitim 27.07.2023 17:40 Giriş: 27.07.2023 17:40

Güncelleme: 27.07.2023 17:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA