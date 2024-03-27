MEB, gericilere arka çıktı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, AKP’li belediyeler tarafından öğrencilerin ÇEDES kapsamında sabah namazlarına götürülmesine sakınca görmedi. Eğitim Sen’in soruşturma talebine yanıt veren Müdürlük, uygulamaların Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediğini savundu.

Deniz GÜNGÖR

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin ve AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında çocukları camiye götürmesine arka çıktı.

Eğitim Sen tarafından 19 Ocak tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ‘bilgi istemi ve soruşturma açılması talebi’yle bir yazı gönderildi. Yazıda belediyelerin ‘Hep Birlikte Huzura’ ve ‘Şehitlerimize ve Gazze’ye Dua’ adı altında öğrencileri namaza götürmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Eğitim Sen’in, Çekmeköy ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin düzenlediği etkinliklerde Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na açıkça aykırılık olduğuna dikkat çekildi.

Laiklik karşıtı uygulamaların düzenlendiğine dikkat çekilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Açıkça belirtilen kanunlar Anayasa’ya aykırı olmaz hükmü gereği idari sorumluluğu olanların da mevcut Anayasa’ya uyma zorunluluğu vardır. Bu hukuksuz işlemin icrasında sorumlu olanların yaptığı işlemle ilgili bilgi verilmesi ve ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma açılmasını talep ederiz."

ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİLMİŞ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Sen’in talebine 31 Ocak’ta verilen yanıtta İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin gerici uygulamalarına arka çıkıldı. Düzenlenen etkinliklerin Üsküdar ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Müftülüklerinin ortaklaşa düzenlediği faaliyet olduğu aktarıldı. ‘Gönüllülük esasına göre katılım sağlandığı’nı savunan Müdürlük, söz konusu faaliyetlerin kanunlara ve Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediğini ileri sürdü.