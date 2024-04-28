MEB herkesi 'savunmaya' çağırdı: Twitter’dan müfredat eleştirilerine karşı kampanya

MEB, tartışmalı içeriği itibarıyla kamuoyunda tepki çeken müfredat değişikliği için 'Karşı kampanya' başlattı. İl ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ile öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına, “Müfredatı topluma daha iyi anlatabilmek için sosyal medya hesaplarımızdan aşamalı paylaşım yapıldı” mesajı atılarak, “KöklerdenGeleceğe” etiketine destek talep edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Kapalı kapılar ardında hazırlanan, içeriği itibarıyla tartışma yaratan yeni müfredat, kamuoyunda büyük tepki çekti. Eğitimcilerin içeriğini eleştirdiği, yurttaşların ise “Kindar ve dindar nesil ajandası” olarak yorumladığı müfredata karşı eleştiriler yoğunlaşınca MEB, sosyal medyada karşı kampanya başlattı.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlerinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin de içinde olduğu haberleşme uygulaması gruplarından destek talep edildi.

DESTEK TALEBİ

Eğitimcilerin bulunduğu Whatsapp gruplarına gönderilen mesajda, şu ifadeleri kullanıldı:

“Müfredatı topluma daha iyi anlatabilmek için bugünsosyal medya hesaplarımızdan aşamalı olarak paylaşım yapıldı. Bu saatten itibaren paylaşımları artıracağız. Hastagımız, #KöklerdenGeleceğe… Sizde kendi mecralarınıza iletirseniz ve destek olursanız seviniriz.”

Mesajın gruplara gönderilmesinin ardından, “KöklerdenGeleceğe” etiketi ile Twitter’da (X) çok sayıda paylaşım yapıldığı görüldü. Paylaşımların büyük bölümünü il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışanlarının ya da iktidara yakınlığıyla bilinen eğitim sendikası üyesi eğitimcilerin yapması dikkat çekti.