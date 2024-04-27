Sol Feminist Hareket'ten MEB'e 'müfredat' tepkisi: "Hayatlarımızı gerici politikalara teslim etmeyeceğiz"

Sol Feminist Hareket, MEB’in, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında hazırladığı yeni müfredata tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda söz konusu taslağın görüş ve önerilere açık olduğunu belirterek, ''Tecrübe, öneri ve desteğiniz bizler için önemli. Sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışma ile meydana getirdiğimiz; akademisyen, öğretmen ve paydaşlarımızın yoğun çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk” sözleriyle duyurdu.

📍REDDEDİYORUZ



Kadınların, kız çocuklarının haklarını ve yaşamlarını yok sayan bu 'rezil müfredatı'nızı reddediyoruz.



Karanlığın karşısında biz varız! pic.twitter.com/6LhYVYLigk — Sol Feminist Hareket (@SolFeminist) April 27, 2024

Sol Feminist Hareket, MEB’in yeni müfredat açıklamalarına tepki gösterdi.

"AKP'nin gerici politikalarına geleceğimizi de hayatlarımızı da teslim etmeyeceğiz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Müfredat taslağında olan biçimiyle aile ve toplumsal cinsiyet ilişkileri medeni yasanın çizdiği çerçeveyi yok sayıyor. Aile reisinin ve devlet yöneticilerinin hak ve sorumlulukları arasındaki bağ; fıtrat, mahremiyet, İslamiyet’te, İslam hukukunda nikahın şartları, ayet ve hadisler ışığında ele alınıyor. Bu yaklaşımla kadının çalışma hayatına girmesi, evlenme yaşının yükselmesi, çocukların ve aile büyüklerinin bakımında “aile dışı kurumların” sayısının artışı ve boşanma bir sorun olarak tanımlanırken cinsiyet kimlikleri “fıtrat”a dayalı dini bir yaklaşımla anlatılıyor. Fıtrat, aile diyerek şiddet yok sayılarak meşrulaştırılıyor. Kadınlar 'geleneksel' rollere hapsedilmek isteniyor. Bu hamleyle eğitim sisteminde ve hayatın her alanında kadınların kazanılmış tüm haklarını yok sayan kadın düşmanı AKP iktidarı cinsiyetçiliği resmi eğitim politikası haline getirmek istiyor.

Bu topyekün saldırılara karşı feminist mücadelenin sesini her alandan yükselteceğiz.

AKP'nin gerici politikalarına geleceğimizi de hayatlarımızı da teslim etmeyeceğiz.

Kadınların, kız çocuklarının haklarını ve yaşamlarını yok sayan bu 'rezil müfredatı'nızı reddediyoruz. Karanlığın karşısında biz varız" ifadelerine yer verdi.