MEB, mobbinge maruz bırakıldığı için intihar eden Saadet öğretmen dosyasını kapattı

Sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra mobbinge maruz bırakıldığını duyurarak yaşamına son veren Saadet Harmancı dosyası, 4 yıl sonra MEB tarafından kapatıldı.

2019’da sözleşmeli olarak Afyon’dan Antep’e atanan ve mobbinge maruz bırakıldığını belirterek yaşamına son veren 5 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Saadet Harmancı'nın ölümüne ilişkin dosya, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişleri tarafından “Mobbing yoktur” denilerek kapatıldı.

Evrensel'in haberine göre; Sözleşmeli olarak ataması yapıldıktan sonra 2019’un mayıs ayında göreve başlayan Saadet Harmancı, okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından kendisine mobbing uygulandığını iddia etmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım 2019’da yaşadıklarını dile getiren Saadet Öğretmen, “Öğrencilerim haklarını helal etsinler. Gözüm gibi baktım hepsine. Üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allaha emanetsiniz canım öğrencilerim, hep iyi hatırlayın beni. Her gün pamuk ipliğinize bağlısınız sözünden bıktım usandım” paylaşımında bulunmuştu.

‘GÜVENCESİZLİĞİN SONUCU’



Eğitim Sen Afyon Şube Başkanı Ender Karaaslan, Saadet Öğretmen’in mobbing dosyasının MEB tarafından kapatılmasını üzülerek öğrendiklerini söyledi. Gencecik bir meslektaşlarının mesleğinin başında, hayatının baharında intiharının kendilerini derinden sarstığını belirten Karaaslan “Dosyanın bu şekilde kapatılması hem bizi hem de kamu vicdanını derinden yaraladı” dedi. Güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaşmasının sonucu mobbingin ortaya çıktığına işaret eden Karaaslan “Mobbing bireysel gibi görünse de sistematik bir uygulama. Mobbing karşısında da örgütlü bir tutum alarak birleşik mücadeleyi güçlendirilmeliyiz. Ancak bu şekilde yaşanan sorunların çözüme kavuşacağını biliyoruz” dedi.

MECLİSE TAŞINMIŞTI



Dönemin CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, sözleşmeli Öğretmen Saadet Harmancı’nın mobbing sebebiyle yaşamını yitirmesinin ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Kaplan, “Yöneticileri tarafından baskı altında çalışmak zorunda bırakılan öğretmenlerimizi intihar edecek kadar çaresiz bırakan bu istihdam şekline son verilmeli” çağrısında bulunmuştu.