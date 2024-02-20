MEB, ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde 6 ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Ülke genelinde, 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart Salı; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Sınavların kapsamı ve öğrencilerin sınavlara hazırlanması için hangi konulardan kaç soru sorulacağını gösteren konu dağılım tabloları da yayımlandı.

Buna göre 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan;

6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan

9. sınıf matematik dersi ise 8 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.