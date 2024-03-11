MEB’den çocuklara sabah namazı programı

Deniz GÜNGÖR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında öğrenciler sabah namazına götürülmeye devam ediyor. Eğitimcilerin tüm tepkisine karşın İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5’inci kez “Hep Birlikte Huzura” program kapsamında öğrencileri sabah namazına götürdü. Fatma Talip Kahraman Camisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenci ve ailelerin katılması istendi.

Etkinlik kapsamında 5 ilkokul, ortaokul ve lisenin öğrencileri hedef alındı. Etkinliğin ardından çocukların camideki görüntüleri Müdürlüğün sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı: “Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğümüzün koordinesinde ÇEDES Projesi kapsamında 5’incisini 10 Mart Pazar günü öğrencilerimizin ve velilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Çorba ikramı yapan Çekmeköy Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”