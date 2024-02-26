Öğrencileri sabah namazına götürdüler

İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES projesi kapsamında çocuklar camiye götürdü. Namaz çıkışı AKP’li Çekmeköy Belediyesi çocuklara çorba dağıttı.

Deniz GÜNGÖR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi”ne (ÇEDES) karşı tepkiler sürerken öğrenciler sabah namazı için camilere götürülmeye devam ediyor. Bunun son örneği İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy Müftülüğü tarafından 4’üncüsü gerçekleştirilen “Hep Birlikte Huzura” adlı sabah namazı programı oldu. Ensar Camisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerle birlikte aileleri de katıldı. “Ensar Camisi Sabah Namazı Programı” adı altında paylaşılan duyuruda namaz ardından Çekmeköy Belediyesi tarafından çorba dağıtıldığı da ifade edildi.

ÇOCUKLAR HEDEFTE

Etkinlik kapsamında Sabiha Hamdi İlkokulu, Semiha Yıldırım İlkokulu, İzzet Yüksek Ortaokulu, Nükte Söze Ortaokulu ve Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hedef alındı. Etkinliğin ardından çocukların camideki görüntüleri Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, okul müdürleri de katıldı.

Görüntüler, müdürlüğün sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaşıldı: “Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğümüzün koordinesinde ÇEDES Projesi kapsamında programımızın dördüncüsünü gerçekleştirdik. Programımız 25 Şubat Pazar günü sabah Ensar Camisi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sabah namazı programına katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve çorba ikramı ile bize destek olan Çekmeköy Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”