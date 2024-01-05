Mecburi iniş yapan uçak firmasının sahibinden pilotun durumuyla ilgili açıklama

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Olay yerine gelen uçak firmasının sahibi Ferdi Tercanlıoğlu, “Pilotun durumu iyi, kontrol için hastaneye kaldırıldı” dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Olay yerine gelen uçak firmasının sahibi Ferdi Tercanlıoğlu, “Pilotun durumu iyi, kontrol için hastaneye kaldırıldı” dedi.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Çiçeközü köyü Sırt mevkisinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı pilot 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattı. Olay yerine gelen uçak firmasının sahibi Ferdi Tercanlıoğlu, “Bizde tek uçuş yapan öğrencimiz. Yenişehir Havalimanı’ndan kalkıp, Yunuseli Havalimanı’na iniyor. Oradan da havalandıktan sonra Sivrihirsar’a iniş yapıyor. Son olarak oradan da kalkıp Yenişehir’e inmek üzereyken bu araziye acil iniş yapıyor. Şuan neden iniş yaptığına dair bilgimiz yok. Hendeğe takılmamış olsaydı, rahat bir şekilde araziye iniş yapabilirdi. Pilotun sağlık durumunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak yine de kontrol için hastaneye götürüldü. Sadece maddi hasar meydana geldi” dedi.