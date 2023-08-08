Meclis, Akbelen için olağanüstü toplandı: Genel görüşme talebine ret!

TBMM Akbelen gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantı yeter sayısının sağlandığı Genel Kurul'da CHP'nin, Akbelen Ormanı'nda yaşanan kıyıma ilişkin genel görüşme önergesi ele alındı. Muhalefet vekilleri konuşmalarında yaşanan çevre felaketinin boyutuna dikkat çekerken MHP'den 'kaos oluşturma' suçlaması geldi. Konuşmaların ardından yapılan 'genel görüşme' talebi ise AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC İçtaş'ın iştirakı YK Enerji'nin yaptığı ağaç katliamı ile ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirtti.

Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis'te oturma düzeninin 6 partiye göre ayarlanmasının ardından görüşmelere geçilmesini talep etti.

Meclis Başkanvekili Celal Adan da toplantının olağanüstü bir toplantı olduğunu hatırlatarak, genel görüşme önergesinin görüşülmeden başka bir konunun görüşülemeyeceğini anımsattı. Adan, konunun Meclis Başkanının da bilgisi dahilinde olduğunu, çözüm için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

CHP'Lİ BAYRAKTUTAN: BU UTANÇ HERKESE YETER

AKP ve MHP’lilerin toplantı yeter sayısına ulaşılmasının ardından salona girişlerini cep telefonuyla kaydeden CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Bakın, çoğunluğu sağladığımız için AKP milletvekilleri salona giriyorlar. Ne kadar üzücü bir durum. TBMM’de böyle bir tabloyla bu utancı yaşıyoruz. Bu utanç herkese yeter” dedi.

SP'Lİ KAYA: ÜLKE KAYNAKLARI BİR AVUÇ İNSANI ZENGİNLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILIYOR

Daha sonra genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelere başlandı. Adan, önerge üzerinde ilk sözü Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'ya verdi.

Kaya, Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisinin termik santraller, maden ocakları ve maden sahalarında yürütülen faaliyetlerin mevzuata aykırı şekilde yapılması olduğunu söyledi.

Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılına kadar 1168 maden ruhsatı verildiğini kaydeden Kaya, 2003-2019 yılları arasında ise yaklaşık 150 bin maden ruhsatı verildiğini ifade etti.

İktidarın 2004'ten itibaren maden faaliyetlerini yabancı şirketlere verdiğini, ülke kaynaklarını sadece bir avuç insanı zenginleştirmek için kullandığını ifade eden Kaya, şirketlerin faaliyette bulunduğu alanların ağaçlandırılmadığını vurguladı.

"TÜKENMEYEN MENFAAT ISRARI"

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da "Bölgede daha önce yine çam ağaçları kesilmiş, zeytin yasası yönetmelik değişikliğiyle delinmiş ve zeytin ağaçları kesilmişti" dedi.

Akbelen'de ekolojik dengenin bozulması göz ardı edilerek binlerce ağacın kesildiğini söyleyen Ergun, "Bu sorun, korunması gereken alanlar başta olmak üzere doğayı ve doğal kaynaklarımızı feda etmek uğruna belirli kesimlerin menfaat elde etmesi noktasında tükenmeyen ısrarın yansımasıdır" diye konuştu.

MHP'DEN "KAOS OLUŞTURMA" SUÇLAMASI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Genel Kurul'da yaptığı konuşmada topraklarını savunan yurttaşlara "kaos oluşturma" suçlaması yöneltti.

Akçay, "Sandıktan umudunu yitiren ve kendi iç kavgalarını örtbas etmek isteyenler; sokakları karıştırarak, toplumsal konuları kaşıyarak kaos oluşturmaya, Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunların asıl amacının ağaç olmadığı açık ve nettir" diye konuştu.

GENEL GÖRÜŞME TALEBİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından genel görüşmenin yapılması için oylama yapıldı. Genel görüşme talebi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.