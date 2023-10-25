Meclis Başkanvekili Karaca: Can Atalay derhal tahliye edilerek parlamentoya dönmeli

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından yaptığı açıklamada, “Bu kararın en kısa sürede yürütülmesi ve Can Atalay’ın derhal tahliye edilerek Hataylı yurttaşların temsili için parlamentoya dönmesi gerekmektedir” dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından açıklama yaptı.

Karaca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AYM’nin, Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararın en kısa sürede yürütülmesi ve Can Atalay’ın derhal tahliye edilerek Hataylı yurttaşların temsili için parlamentoya dönmesi gerekmektedir.”